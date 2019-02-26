Медведева и Туктамышева могут попасть в основной состав на ЧМ до 19 марта

Окончательный состав сборной России по фигурному катанию в женском разряде может стать известен только утром 19 марта. Это следует из регламента Международного союза конькобежцев (ISU) и ответа пресс-службы ISU, оказавшегося в распоряжении "СЭ".

– Каждый член ISU может заявить одну замену, если в основной команде один человек/пара, и две замены, если в основной команде два или три человека, или две или три пары. Запасные могут соревноваться только если федерация исключит кого-то из основного списка не позднее чем за час до начала жеребьевки. Окончательного расписания мероприятий пока нет, оно появится в течение ближайших двух дней. Как правило, жеребьевка проходит за день или два дня до соревнований, – рассказали корреспонденту "СЭ" в ISU.

Как правило, исторически жеребьевка на чемпионатах мира проходила за день до начала соревновательной программы. Женская короткая программа на чемпионате мира пройдет 20 марта. Таким образом, вероятнее всего, утром 19 марта станет окончательно ясно, кто будет представлять Россию в женском одиночном катании в Сайтаме.

Напомним, на турнир заявлены Софья Самодурова, Алина Загитова и Станислава Константинова, запасными числятся Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. (Дмитрий Кузнецов)