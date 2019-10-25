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Медведева и Трусова на одном видео перед выступлением на канадском этапе «Гран-при»

09:38
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В Instagram Olympicchannel появилось видео с жеребьевки женской короткой программы на канадском этапе серии «Гран-при», на котором Евгения Медведева и Александра Трусова что-то внимательно изучают вместе.

Соревнования будет открывать еще одна россиянка Серафима Саханович, которая выйдет на лед в 22.45 по московскому времени. Трусова выступит второй во второй разминке участниц, она выйдет на лед в 23.38, а Медведева выйдет на лед четвертой также во второй разминке — в 23.51 по московскому времени.

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