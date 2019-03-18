Медведева и Самодурова чисто отработали на первой тренировке перед ЧМ в Сайтаме, Загитова допустила одно падение

Российские фигуристки провели первые тренировки перед чемпионатом мира в японской Сайтаме, информирует ТАСС. Евгения Медведева и Софья Самодурова не допустили ни одного падения во время занятия, Алина Загитова упала во время исполнения тройного риттбергера.

Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева выполнила всего десять прыжков и шесть каскадов. Чемпионка Европы-2019 Самодурова исполнила восемь прыжков. Олимпийская чемпионка-2018 Загитова сделала 17 прыжков и пять каскадов, допустив падение при выполнении тройного риттбергера.

Короткую программу в одиночном катании женщины покажут 20-го марта. Начало – 9:00.

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