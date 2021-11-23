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Медведева и Милохин выступили под песню самого Милохина

17:16
Даня Милохин и Евгения Медведева после проката. Фото Дмитрий Кузнецов, «СЭ»
Даня Милохин и Евгения Медведева после проката. Фото Дмитрий Кузнецов, «СЭ»

Евгения Медведева и Даня Милохин в новом выпуске «Ледникового периода» выступили под совместный трек тиктокера с группой «Мумий Тролль», опубликованный на днях. Композиция называется «Башня», в его начале Милохин лезет на башню.

В номере Милохин предстал в образе Человека-Паука, Медведева играла его девушку. Ошибок во время проката пара не допустила.

Пара является одной из лидирующих на проекте.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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