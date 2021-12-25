Медведева и Милохин приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером»
17:10
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин приняли участие в шоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером».
Медведева и Милохин ответили на 10 вопросов и выиграли 200 тысяч рублей. Они отправили свой выигрыш в фонд помощи пожилым людям.
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Скриншот эфира Первого канала
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Скриншот эфира Первого канала
Медведева и Милохин являются партнерами по другому шоу Первого канала «Ледниковый период». Вчера, 24 декабря они стали гостями передачи «Вечерний Ургант».
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