Медведева и Милохин приняли участие в шоу «Кто хочет стать миллионером»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин приняли участие в шоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером».

Медведева и Милохин ответили на 10 вопросов и выиграли 200 тысяч рублей. Они отправили свой выигрыш в фонд помощи пожилым людям.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Скриншот эфира Первого канала

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Скриншот эфира Первого канала

Медведева и Милохин являются партнерами по другому шоу Первого канала «Ледниковый период». Вчера, 24 декабря они стали гостями передачи «Вечерний Ургант».