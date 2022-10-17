Медведева и Милохин оценили свой первый прокат в «Ледниковом периоде» 2022 года

Российская фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин после выступления на шоу «Ледниковый период» — 2022 года поделились эмоциями от своего проката и полученных оценок.

Загитова: Вы передали атмосферу фильма. Как у Дани с ногами? Ты отдала ему браслет?

Медведева: Браслет на месте.

Милохин: С ногами. Натерлась какая-то мышца.

Медведева: У него на связке появляется шишечка от разгрузки. Мы много катаемся, так что это признак профессионализма фигуриста.

Загитова: Про оценки. Вы были в недоумении?

Милохин: Не ожидал таких оценок. Мы делали то что уже умеем делать. Ничего нового. Не думал, что будут такие оценки. Я рад, счастлив.

Медведева: Ждали оценки чуть ниже. Мы обескуражены в хорошем смысле слова.

Загитова: Как работается с Жулиным?

Милохин: Как будто бы Александр ничего не делает, но все получается. Посмотрите, у нас готов танец. Готовы танцы у всей команды. Но при этом Александр на расслабоне. Меня это пугало. Я волновался перед выступлением сильнее, чем перед другими. Но я удивлен. Спасибо, Александр!

Все участники нового сезона «Ледникового периода» уже принимали в нем участие. Поэтому шоу имеет второе название «Снова вместе».