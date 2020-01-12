Медведева и ее способ расслабиться. Она просит посоветовать ей фильм для просмотра

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в своем Instagram фотографию с собакой Джерри.

— Выходной с подругой. Что посоветуете посмотреть? — обратилась фигуристка к подписчикам. — Джерри предпочитает мультики, но сегодня хочется чего-нибудь посерьезнее.

С 30 декабря по 7 января 20-летняя фигуристка выступала в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз». Медведева на тренировке перед стартом чемпионата России в ходе падения сломала один из коньков и не смогла найти ему замену. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась, и таким образом, не смогла отобраться в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира.