15:13 | Фигурное катание

Медведева гуляет по Москве. И фотографирует памятник Пушкину с Натальей Гончаровой

Памятник Пушкину и Наталье Гончаровой. Фото Инстаграм Евгении Медведевой
Памятник Пушкину и Наталье Гончаровой. Фото Инстаграм Евгении Медведевой
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Российская фигуристка Евгения Медведева прогулялась по центру Москвы и опубликовала в Инстаграме новую фотографию. На ней запечатлен памятник русскому поэту Александру Пушкину и его супруге Наталье Гончаровой. 

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. На прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме 19-летняя спортсменка завоевала бронзу. Медведева тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера с мая 2018 года. 

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