Медведева гуляет по Москве. И фотографирует памятник Пушкину с Натальей Гончаровой

Российская фигуристка Евгения Медведева прогулялась по центру Москвы и опубликовала в Инстаграме новую фотографию. На ней запечатлен памятник русскому поэту Александру Пушкину и его супруге Наталье Гончаровой.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. На прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме 19-летняя спортсменка завоевала бронзу. Медведева тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера с мая 2018 года.

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