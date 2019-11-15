Медведева готова кататься до 38 лет

Российская фигуристка Евгения Медведева, лидирующая после короткой программы на этапе «Гран-при» в Москве, ответила на вопрос, готова ли кататься до 29 лет.

— Три года назад я не представляла, какой будет моя жизнь, что я окажусь в Канаде и стану там тренироваться, — сказала Медведева. — Все будет зависеть от моего здоровья, если ментально я буду чувствовать себя, как сейчас, то хоть в 38 лет буду кататься. Я люблю фигурное катание, оно — моя жизнь. (Екатерина Беспалова)

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