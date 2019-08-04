Медведева, ее молдавский одногруппник и мини-пиги. Милое видео

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поделилась в своем Instagram снова поделилась видео с молдавским фигуристом Лилианом Бынзарем.

Оба фигуриста держат на руках мини-пигов. Ранее Медведева уже делилась фотографиями с Бынзарем, после чего ей приходилось, объяснять, что он - не ее бойфренд.

15-летний Бынзарь тренируется в "Крикет клабе" в Торонто - в том же клубе, что и Медведева. В прошлом сезоне дебютировал на этапах юниорской серии "Гран-при", где занимал 8-е и 9-е места.

Медведева выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.