Медведева два года морально готовила себя к произвольной программе под мелодию из «Мемуаров Гейши»

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью порталу team Russia.pro рассказала о программах на новый сезон.

— Для короткой программы в этом году вы выбрали композицию Muse — Exogenesis. Решили остаться в драматическом образе?

— Не могу сказать, что это драматический образ — назову его светлым.

— При этом музыка серьезная — почти апокалипсическая.

— У меня сложился образ чего-то космического, неизведанного, но при этом очень светлого, я бы даже сказала, кристально чистого.

— «Мемуары Гейши» были выбраны для произвольной программы с учетом вашей любви к Японии?

— Совсем нет. Эту музыку я слушала на протяжении нескольких лет, и все время готовила себя морально к программе. Говорила себе: вот сейчас пора! И всякий раз понимала: не смогу выразить до конца. В следующий раз снова: может, теперь? И снова нет, не доросла еще. Примерно два года так продолжалось. Сейчас считаю, что время пришло.

— После номера в розовом костюме ведь многие поклонники ожидали чего-то легкомысленного и веселого хотя бы в одном из прокатов.

— Нет. Для своих основных программ я обычно выбираю музыку, которая наполнена энергией. Если послушать, к примеру, «Exogenesis», у меня складывается ощущение, как будто воздух сгущается, как будто находишься под водой — музыка очень плотная. А мелодия из «Мемуаров Гейши» — одна из немногих, которая пробирает до мурашек. Что для меня большая редкость.

— Расскажите историю показательного номера в розовом костюме, который так много обсуждали. Это была ваша идея?

— В прошлом сезоне, когда мы решили сменить короткую программу с «Orange colored sky» на «Tosca», пригласили хореографа Мишу Джи. Мы сидели как-то вечером и думали, что нужен гала-номер. Миша предложил Seven rings — песня Арианы Гранде тогда была в топе, звучала из каждого утюга. В итоге хореографическое начало родилось за один вечер.

— По костюму и образу программа была словно придумана прямо для Японии.

— Да, номер в Японии принимали просто потрясающе. В зале людям очень нравилось, даже несмотря на то, что я катала эту программу травмированной, а потому просто красиво двигалась под музыку. Я повредила бедро на чемпионате мира, и мне нельзя было ни прыгать, ни вращаться. Но это никак не повлияло на реакцию людей в зале, только в соцсетях люди устраивали битвы.

— Как вы, кстати, на реагируете на комментарии разной степени эмоциональности?

— У каждого человека, выражаясь вашими же словами, своя степень эмоциональности. И иногда она зашкаливает. Но я не воспринимаю это всерьез. Мне важно слышать мнение людей, с которыми можно что-то обсудить лично. А ко мне, не поверите, ни разу никто не подошел и не сказал тех слов, которые пишут инкогнито в интернете.

19-летняя Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных медалей Олимпиады.