Медведева довольна полученными баллами на московском этапе «Гран-при»
16:42
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, занявшая второе место на московском этапе серии «Гран-при», в видеоинтервью ФФКР отметила, что на российском этапе серии каталась как на тренировке.
— Я каталась на соревнованиях, так как обычно хорошо катаюсь на тренировках, — рассказала фигуристка. — Я довольна баллами, особенно за произвольную программу и по общей сумму. На данный момент 225 баллов — для меня очень хорошо.
19 ноября Медведевой исполнилось 20 лет. Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.
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