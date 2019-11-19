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Медведева довольна полученными баллами на московском этапе «Гран-при»

16:42
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, занявшая второе место на московском этапе серии «Гран-при», в видеоинтервью ФФКР отметила, что на российском этапе серии каталась как на тренировке.

— Я каталась на соревнованиях, так как обычно хорошо катаюсь на тренировках, — рассказала фигуристка. — Я довольна баллами, особенно за произвольную программу и по общей сумму. На данный момент 225 баллов — для меня очень хорошо.

19 ноября Медведевой исполнилось 20 лет. Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20

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https://youtu.be/Br7lq2ehKgs

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