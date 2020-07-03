Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве c Буяновой

Заслуженный тренер России Елена Буянова рассказала, что российская фигуристка Евгения Медведева будет тренироваться в Москве под ее контролем до открытия границ.

Ранее сообщалось, что Медведева 30 июня вернулась в Россию из Японии.

— Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься на катке в ЦСКА под моим контролем, — приводит слова Буяновой ТАСС. — Орсер остается ее основным тренером, ни о каком переходе речи не идет. Это даже не обсуждалось и не обсуждается.