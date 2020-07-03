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Медведева до открытия границ будет тренироваться в Москве c Буяновой

3 июля 2020, 13:39
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России Елена Буянова рассказала, что российская фигуристка Евгения Медведева будет тренироваться в Москве под ее контролем до открытия границ.

Ранее сообщалось, что Медведева 30 июня вернулась в Россию из Японии.

— Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься на катке в ЦСКА под моим контролем, — приводит слова Буяновой ТАСС. — Орсер остается ее основным тренером, ни о каком переходе речи не идет. Это даже не обсуждалось и не обсуждается.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8877907

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