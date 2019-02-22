11:59 | Фигурное катание

Медведева чисто отработала произвольную программу на Кубке России, Туктамышева допустила ошибку на выезде на тройном акселе

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Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева провели тренировки перед произвольной программой финала Кубка России.

Медведева чисто отработала свою программу. Она выполнила четыре прыжка и три каскада без грубых ошибок. Туктамышева допустила помарку на тройном акселе. Также она отработала четыре тройных прыжка и два каскада. Станислава Константинова исполнила только двойной аксель во время тренировочного проката.

Напомним, что все три фигуристки еще могут попасть на чемпионат мира.

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Финал Кубка России по фигурному катанию. Медведева и Туктамышева в Великом Новгороде. Видеотрансляции 

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