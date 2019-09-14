Медведева без падений исполнила произвольную программу на турнире в Оквилле

Российская фигуристка Евгения Медведева без грубых ошибок исполнила все прыжковые элементы в произвольной программе на турнире Autumn Classic International в Оквилле. На ее счету 142,20 балла за произвольную программу и 217, 43 в сумме. Она занимает промежуточное первое место, но впереди выступление Рики Кихиры. Она выиграла короткую программу, опередив россиянку более чем на 3 балла.

Медведева в произвольной программе исполнила без грубых ошибок все прыжковые элементы: каскад тройной лутц+двойной тулуп+двойной тулуп, каскад тройной сальхов+тройной риттбергер, тройной лутц, двойной аксель, каскад двойной аксель+тройной тулуп, тройной флип, тройной риттбергер.