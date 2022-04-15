Медведева анонсировала свою новую программу на шоу в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала журналистам о новой программе, которое покажет на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой в Москве.

— Мой отдельный номер будет под прекрасное живое исполнение Хиблы Гирзмавы. Должно быть очень красиво. Получается магически. Разница есть, когда не сцене два человека, которые исполняют искусство, даёт другую атмосферу, недели один фигурист. Всегда чувствуется душа.

На этой неделе Медведева уже представила новую программу на музыку из «Кармен».

13 февраля Тарасовой исполнилось 75 лет. Посвященное ей шоу состоится 15-16 апреля во дворце спорта «Лужники» в Москве.