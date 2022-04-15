Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:08

Медведева анонсировала свою новую программу на шоу в Москве

Анастасия Плетнева
,  
Дмитрий Кузнецов
Читать «СЭ» в

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала журналистам о новой программе, которое покажет на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой в Москве.

— Мой отдельный номер будет под прекрасное живое исполнение Хиблы Гирзмавы. Должно быть очень красиво. Получается магически. Разница есть, когда не сцене два человека, которые исполняют искусство, даёт другую атмосферу, недели один фигурист. Всегда чувствуется душа.

На этой неделе Медведева уже представила новую программу на музыку из «Кармен».

13 февраля Тарасовой исполнилось 75 лет. Посвященное ей шоу состоится 15-16 апреля во дворце спорта «Лужники» в Москве.

Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
«Его наследия отныне не существует». Первый теннисист, которого исключили из Международного зала славы
100-летие «Спартака» - липовое или настоящее? Почему идут споры вокруг дня рождения красно-белого клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова показала фото с Елизаветой Нугумановой из Петербурга

Щербакова рассказала о знакомстве с Татьяной Тарасовой на шоу в Москве
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости