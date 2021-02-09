Медведева анонсировала «прикольные видео» с артистом Гудковым в рамках благотворительного проекта

Российская фигуристка Евгения Медведева в разговоре с Vogue рассказала, что стала одним из попечителей благотворительного проекта, целью которого является помощь пожилым людям.

— Про этот проект рассказал мне основатель Никита Кукушкин — это первое в мире мобильное приложение адресной и прозрачной помощи пожилым людям, — отметила Медведева. — Мне очень понравилась идея, да и оказаться в компании таких попечителей, как Александр Гудков, Антон Лапенко, Леонид Парфенов, Чулпан Хаматова и других, — честь. Мы сняли прикольные видео в поддержку проекта с Гудковым, думаю, что весной все его увидят. Свой гонорар за участие в Кубке Первого канала мы решили перечислить именно в благотворительный проект.

На пресс-конференции после Кубка Первого канала Медведева объявила о том, что перечисляет гонорар на благотворительность. По итогам Кубка команда Медведевой в сумме получила 4 миллиона рублей — 3 миллиона за второе место в турнире и 1 за выигрыш зрительского голосования.

(Дмитрий Кузнецов)