Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова отметила в своем Instagram, что у российского теннисиста Даниила Медведева все впереди. Россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6).

— Наш Даниил — красавчик! — написала Сотникова. — Посмотрела биографию Рафаэля. Наш спортсмен — счастливчик, что играл с ним. Опыт. Все еще впереди.