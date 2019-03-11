Медедева отписалась от Инстаграма Туктамышевой. Обиделась на мемы?

Российская фигуристка Евгения Медведева отписалась в Инстаграме от Елизаветы Туктамышевой. Ранее она была подписана на страницу спортсменки и оставляла комментарии к фотографиям.

Напомним, для участия в чемпионате мира от России была выбрана Медведева. Туктамышева пропустит турнир, в связи с чем она публично выразила свое разочарование. Так, она отметила, что в ней "убили маленькую девочку".

Кроме того, Туктамышева после объявления состава организовала в своем Инстаграме конкурс мемов. Некоторые из них были в том числе и о соперничестве с Медведевой. Пользователи соцсетей предполагают, что это и могло стать причиной отписки.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.