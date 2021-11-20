Майя Хромых заняла первое место на турнире в Польше

Российская фигуристка Майя Хромых победила на турнире серии ISU Challenger «Warsaw Cup».

В произвольной программе она упала с четверного тулупа . За прокат фигуристка получила 124,78 балла. По сумме выступлений Хромых набрала 194,02 балла.

Второе место заняла Нина Петрыкина из Эстонии (188,86). Замкнула тройку Екатерина Куракова из Польши (187,80).