Матыцин выразил соболезнование родным и близким Москвина

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной тренера по фигурному катанию Игоря Москвина. Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни.

«Российская спортивная семья понесла невосполнимую потерю в связи с уходом из жизни легендарного тренера Игоря Борисовича Москвина. Всю свою жизнь он посвятил фигурному катанию, столь любимому в нашей стране виду спорта, и внёс огромный вклад в его развитие. Это был неповторимый мастер своего дела, обладавший настоящим педагогическим талантом, воспитавший целую плеяду блестящих спортсменов. От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубокие соболезнования супруге Игоря Борисовича Тамаре Николаевне Москвиной, всем родным, близким и воспитанникам легендарного тренера», — цитирует Матицына пресс-служба ведомства.