Матыцин считает, что Россия не успеет провести финал серии «Гран-при» по фигурному катанию
15:39
Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что финал серии «Гран-при» может пройти в Россия. Ранее турнир был отменен в японской Осаке из-за коронавируса.
Международный союз конькобежцев готов обсудить возможность переноса даты финала «Гран-при» на конец сезона.
«Пока к нам не обращались. Возможности в стране есть, но решение должна принять международная федерация. Времени мало, его почти нет. Сомневаюсь, что это возможно», — цитирует Матыцина ТАСС.
В этом сезоне Россия принимала этап «Гран-при», который прошел в Сочи с 26 по 28 ноября.
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