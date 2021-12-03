Матыцин считает, что Россия не успеет провести финал серии «Гран-при» по фигурному катанию

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что финал серии «Гран-при» может пройти в Россия. Ранее турнир был отменен в японской Осаке из-за коронавируса.

Международный союз конькобежцев готов обсудить возможность переноса даты финала «Гран-при» на конец сезона.

«Пока к нам не обращались. Возможности в стране есть, но решение должна принять международная федерация. Времени мало, его почти нет. Сомневаюсь, что это возможно», — цитирует Матыцина ТАСС.

В этом сезоне Россия принимала этап «Гран-при», который прошел в Сочи с 26 по 28 ноября.