Матч между Загитовой и Медведевой по паделу может пройти до конца 2024 года
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева могут принять участие в выставочном матче по паделу, сообщил генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.
«Постараемся организовать в этом году, но от них многое зависит. Надо в их календарь вписаться, учитывая, что у обеих шоу в конце года», — цитирует Сорокина РИА «Новости Спорт».
В июне 2022-го Загитова попробовала себя в боксе. Олимпийская чемпионка поучаствовала в мастер-классе с боксером Олегом Саитовым.
Источник: РИА
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