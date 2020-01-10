Мать Тена требует наказания для полицейских за халатность

Мать бронзового призера Сочи-2014 в мужском одиночном катании Дениса Тена Оксана Тен требует привлечь к уголовной ответственности за халатность двух полицейских, находившихся рядом с местом убийства ее сына в момент совершения преступления.

— Мы обратись в специализированный межрайонный следственный суд Алматы с жалобой с требованием отменить незаконное постановление следователя о прекращении уголовного дела в отношении двух полицейских, признать Оксану Тен потерпевшей по этому делу и выполнить следственные действия, которые пролили бы свет на то, как действовали сами полицейские, — цитируют «РИА «Новости» адвоката Тен Нурлана Сихимбаева.

Нельзя мириться с халатным отношением к службе со стороны сотрудников полиции, которые работают на улице. На их глазах среди белого дня в 10 метрах режут человека, совершается правонарушение, они поздно реагируют, сидят спокойно в машине, хотя могли спугнуть нападавших, просто свистнув в свисток. Кроме того, они обязаны оказывать первую медицинскую помощь, чего сделано не было.

Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.