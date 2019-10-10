Мать Тена объяснила, почему на турнире, посвященном памяти сына, не было Медведевой и Турсынбаевой

Мать погибшего казахского фигуриста Дениса Тена Оксана рассказала, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и действующая вице-чемпионка мира из Казахстана Элизабет Турсынбаева очень хотели выступить на турнире в память о Тене, но не смогли вписать его в свой соревновательный график.

— Женя Медведева очень хотела приехать на этот турнир, — цитирует prosports Оксану Тен. — Но мы неожиданно появились в календаре, не все о нем знают. А фигуристы готовят свой график за год вперед, а так как мы, можно сказать появились на доске объявлений только в июне. На тот момент многие фигуристы уже запланировали свои турниры. Тем не менее Женя сама звонила и очень хотела приехать. Но турнир в Шанхае состоялся за пять дней до нас, который был специально организован для призеров чемпионата мира. Ей дали приглашение и она поехала туда. Также как и Элизабет Турсынбаева, которую мы тоже ждали здесь.

Думаю, может быть на следующий год мы подберем даты, чтобы не пересекаться с другими турнирами по срокам. И, думаю, теперь когда о нас узнают, многие запланируют участие в турнире за год вперед. Поэтому перспективы у нас очень хорошие.

Мемориал Дениса Тена проходит в Алма-Ате с 10 по 13 октября. Бронзовый призер Игр-2014 погиб 19 июля 2018 года от ножевого ранения. Спортсмену было 25 лет. Он застал двух мужчин, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. Завязалась драка, в результате которой Тена ударили ножом. Он скончался в больнице от потери крови.