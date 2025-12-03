Мать Костылевой рассказала, сколько Плющенко заплатил за лечение ее дочери

Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, рассказала о состоянии здоровья дочери.

3 декабря стало известно, что 14-летняя спортсменка не выступит на юниорском Кубке Первого канала.

«У Лены все хорошо, мы уехали в Воронеж. Пока отдыхаем, приходим в себя, мы пока взяли паузу, никаких действий не предпринимаем. На Кубке Первого канала среди юниоров Лена не выступит, я очень рада, что место достается Маргарите Базылюк, пусть ей повезет. У Лены хорошая МРТ, сейчас остаточное явление воспалительного процесса внутри колена, порядка 150 тысяч рублей заплатил за лечение Плющенко», — цитирует Костылеву ТАСС.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву, обвинив ее в жестоком обращении с дочерью. Женщину признали виновной по статье 5.35 части 1 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».