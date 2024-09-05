Мать фигуристки Парсеговой: «Дело исключительно в том, куда мы перешли»

Мать фигуристки Арины Парсеговой не согласна с позицией продюсера Яны Рудковской, которая заявила, что судилась с ней из принципа. По словам жены Евгения Плющенко, 12-летняя спортсменка и ее семья при переходе к Этери Тутберидзе даже не поблагодарили старых тренеров.

«Дело в неблагодарности — неправда! В прениях юристы «Ангелов Плющенко» зачитали мое сообщение в адрес Яны Александровны. Оно было как раз с благодарностью. СМИ не дадут соврать. Дело исключительно в том, куда мы перешли. И точка!» — написала Наталья Парсегова в соцсетях.

При этом, по словам матери, коньки были приобретены за месяц до перехода к Тутберидзе, задолго до принятия окончательного решения по смене школы.

«Коньки были приобретены не за неделю и не за 10 дней до ухода, а за месяц. Нужно было успеть раскатать их к сборам в Кисловодске. Все это было до ряда очередных обстоятельств, а, соответственно, до принятия решения. Об этом свидетельствует чек», — добавила Наталья.

2 сентября Никулинский районный суд Москвы постановил взыскать 1,8 млн рублей с Натальи Парсеговой, матери 12-летней спортсменки.