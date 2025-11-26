Мать фигуристки Костылевой признана виновной в административном правонарушении

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина Костылева получила предупреждение за административное правонарушение после визита комиссии по делам несовершеннолетних.

Ирина была признана виновной по статье 5.35 части 1 КоАП РФ. На самом заседании мамы фигуристки не было.

«Почему меня не оповестили о заседании? По этим критериям, по которым меня осудили, надо судить всех родителей фигуристов. Я думаю, не только фигуристов, так как «жрать» ночью — это вредно. Тем более шоколад. Изображать трудовую деятельность и ничего не делать — это плохо. И потом ругать вот за все это... Это выполнять свои прямые родительские обязанности воспитывать ребенка! Да и почему мне копию постановления вручают только 25 ноября 2025 года, когда постановление было от 21 августа 2025 года? Сроки обжалования — 10 дней. Прошло уже 3 месяца. Надо идти в суд. Что это за беспредел?» — написала Ирина в Telegram-канале.

25 ноября Евгений Плющенко ответил на критику Ирины Костылевой, опубликовав несколько постов. Он пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать фигуристки, обвинив ее в жестоком обращении с дочерью.