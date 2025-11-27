Мать фигуристки Костылевой выселили с территории академии «Ангелы Плющенко»

Мать фигуристы Елены Костылевой Ирина сообщила в своем Telegram-канале, что ее выселили с территории академии «Ангелы Плющенко».

«Меня вчера утром выселили с территории «Ангелов Плющенко». Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год. Я позаботилась о том, куда съеду. Мои друзья разрешили мне пожить на их даче в километре от «Ангелов Плющенко». Так что я уже два дня отстранена от своей семьи, хотя это незаконно», — написала мать 14-летней фигуристки.

Ирина Костылева также рассказала, что в ее отсутствие дочь заболела.

«Вирус. Температура 38,9. Мне разрешили прийти к Лене на два часа. Конечно, это все ужасно. Конечно, это все беззаконно», — написала она.

25 ноября Евгений Плющенко ответил на критику Ирины Костылевой, опубликовав несколько постов. Он пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать фигуристки, обвинив ее в жестоком обращении с дочерью.

26 ноября стало известно, что Ирина Костылева получила предупреждение за административное правонарушение после визита комиссии по делам несовершеннолетних.