"Мастерски, технично, очень артистично". Тарасова - о ритм-танце Синициной и Кацалапова на командном ЧМ

Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала ритм-танец российской пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке. По ее словам, дуэт выступил очень здорово.

– Здорово, просто здорово, – сказала Тарасова в эфире Первого канала. – Мастерски, технично, очень артистично, музыкально. Все мелкие шаги исполнены совершенно изумительно. Я их видела на шоу у Авербуха, они там выступали. Мы очень рады, что одна пара поднялась на пъедестал чемпионата мира. Это был очень важный шаг для развития наших танцев.

Синицина и Кацалапов получили 84,57 балла за свой ритм-танец. Это их лучший результат в сезоне.

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