«Маша готовится к свадьбе». Тренер Сотсковой прокомментировала уход фигуристки из спорта
8 июля 2020, 20:16
Светлана Соколовская, тренер фигуристки Марии Сотсковой, объяснила решение фигуристки завершить карьеру. Сотскова объявила об уходе из спорта сегодня.
— Я знала о завершении карьеры еще в ноябре месяце. И естественно поддержала, — цитирует ltk-cska.ru Соколовскую. — Машка мне очень симпатична. Я знаю, что все что у нее в жизни творилось утихнет. Время лечит. Она честный человечек, а сейчас готовится к свадьбе. Впереди у Маши длинный и счастливый путь! Вперед, Машуля!
Дополнительная информация:
http://ltk-cska.ru/news/2058-mariya-sotskova-obyyavila-o-zavershenii-kareryi.html
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