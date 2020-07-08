«Маша готовится к свадьбе». Тренер Сотсковой прокомментировала уход фигуристки из спорта

Светлана Соколовская, тренер фигуристки Марии Сотсковой, объяснила решение фигуристки завершить карьеру. Сотскова объявила об уходе из спорта сегодня.

— Я знала о завершении карьеры еще в ноябре месяце. И естественно поддержала, — цитирует ltk-cska.ru Соколовскую. — Машка мне очень симпатична. Я знаю, что все что у нее в жизни творилось утихнет. Время лечит. Она честный человечек, а сейчас готовится к свадьбе. Впереди у Маши длинный и счастливый путь! Вперед, Машуля!