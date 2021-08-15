Мартин Авербух поздравил отца с рождением ребенка

Сын хореографа и продюсера Ильи Авербуха Мартин поздравил отца с рождением ребенка.

14 августа Арзамасова и Авербух объявили о появлении на свет сына.

«Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!» — написал 17-летний Мартин в комментариях под публикацией на странице Арзамасовой в Instagram.

Мартин — сын от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.