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Мартин Авербух поздравил отца с рождением ребенка

19:29
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Сын хореографа и продюсера Ильи Авербуха Мартин поздравил отца с рождением ребенка.

14 августа Арзамасова и Авербух объявили о появлении на свет сына.

«Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!» — написал 17-летний Мартин в комментариях под публикацией на странице Арзамасовой в Instagram.

Мартин — сын от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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