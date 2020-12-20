«Маршрут построен!» Авербух и Арзамасова объявили о женитьбе

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамазова стали мужем и женой. Видео со свадьбы они опубликовали на своих страницах в Instagram.

Причем молодожены сопроводили свои посты одинаковой подписью: «Маршрут построен».

25-летняя актриса была в платье небесно-голубого цвета с открытыми плечами, а ее 47-летний избранник в светлых брюках, белой футболке и темном пиджаке. Когда в загсе произносили торжественные слова, то Лиза не смогла сдержать эмоций и расплакалась.