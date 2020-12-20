ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Маршрут построен!» Авербух и Арзамасова объявили о женитьбе

18:33
Елизавета Арзамазова и Илья Авербух. Фото Instagram
Елизавета Арзамазова и Илья Авербух. Фото Instagram
Теги:

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамазова стали мужем и женой. Видео со свадьбы они опубликовали на своих страницах в Instagram.

Причем молодожены сопроводили свои посты одинаковой подписью: «Маршрут построен».

25-летняя актриса была в платье небесно-голубого цвета с открытыми плечами, а ее 47-летний избранник в светлых брюках, белой футболке и темном пиджаке. Когда в загсе произносили торжественные слова, то Лиза не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир