«Маршрут построен!» Авербух и Арзамасова объявили о женитьбе
18:33
Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамазова стали мужем и женой. Видео со свадьбы они опубликовали на своих страницах в Instagram.
Причем молодожены сопроводили свои посты одинаковой подписью: «Маршрут построен».
25-летняя актриса была в платье небесно-голубого цвета с открытыми плечами, а ее 47-летний избранник в светлых брюках, белой футболке и темном пиджаке. Когда в загсе произносили торжественные слова, то Лиза не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
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