Марк Лукин прокомментировал переход из команды Тутберидзе к Плющенко
09:17
Российский фигурист Марк Лукин в своем Instagram прокомментировал свой переход из команды Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко.
«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за все годы работы со мной, за все, чему научили меня. Отдельное спасибо докторам, Ольге Рябенко и всему коллективу ледового катка «Хрустальный». Благодарю друзей и болельщиков за понимание и поддержку», — написал Лукин.
В нынешнем сезоне 13-летний Лукин занял 4-е место на открытом первенстве Москвы.
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