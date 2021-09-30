Марк Лукин прокомментировал переход из команды Тутберидзе к Плющенко

Российский фигурист Марк Лукин в своем Instagram прокомментировал свой переход из команды Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко.

«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за все годы работы со мной, за все, чему научили меня. Отдельное спасибо докторам, Ольге Рябенко и всему коллективу ледового катка «Хрустальный». Благодарю друзей и болельщиков за понимание и поддержку», — написал Лукин.

В нынешнем сезоне 13-летний Лукин занял 4-е место на открытом первенстве Москвы.