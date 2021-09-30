Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Марк Лукин прокомментировал переход из команды Тутберидзе к Плющенко

09:17
Марк Лукин. Фото Instagram
Марк Лукин. Фото Instagram
Теги:

Российский фигурист Марк Лукин в своем Instagram прокомментировал свой переход из команды Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко.

«Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу Этери Тутберидзе за все годы работы со мной, за все, чему научили меня. Отдельное спасибо докторам, Ольге Рябенко и всему коллективу ледового катка «Хрустальный». Благодарю друзей и болельщиков за понимание и поддержку», — написал Лукин.

В нынешнем сезоне 13-летний Лукин занял 4-е место на открытом первенстве Москвы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Если на Олимпиаде у нас всего десять человек — какой смысл тренироваться?» Чемпионка России — о завершении карьеры
Суперкубок для Ростова и наказание для мошенников. Бурная среда в нашем гандболе
Наши юниорки — чемпионки мира впервые за 28 лет. Это золотое поколение россиянок
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Йокеритом». Форвард Кателевский заявлен резервным вратарем
Что будет, если человек резко начнет заниматься спортом?
vs
2
Офсайд