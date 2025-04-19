Марк Кондратюк описал новую программу: «Это то, что мы давно хотели»

Призер Олимпийских игр, чемпион Европы и России Марк Кондратюк поделился планами на программы в олимпийском сезоне.

«Начали ставить короткую программу. Это будет круто — то, что мы давно хотели. Про хореографа пока не буду говорить. По произвольной пока нет идей», — сказал Кондратюк.

В прошедшем сезоне Марк Кондратюк стал серебряным призером финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата России по прыжкам, победителем и призером этапов Гран-при России.