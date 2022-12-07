Кондратюк: «Я катаюсь из любви к своему виду спорта, несмотря на то, что бывает больно»

Олимпийский чемпион 2022 года в командном турнире Марк Кондратюк рассказал, что его продолжает мотивировать выступать на высоком уровне.

— Во всех ваших интервью вы так или иначе говорите о том, что никогда не ставили перед собой задачу добиться каких-то конкретных высоких титулов. Тем не менее вы уже чемпион страны, Европы и Олимпийских игр в командном турнире, то есть собрали в фигурном катании почти все возможные трофеи. Что продолжает мотивировать?

— Может быть, прозвучит банально, но я катаюсь прежде всего из любви к своему виду спорта. Получаю огромное удовольствие от этого, несмотря на то, что бывает тяжело, трудно, больно и так далее. Мне очень нравится процесс — выступать и доставлять удовольствие зрителю. Вот, наверное, так.

Иногда слышу от некоторых ребят, что они, помимо тренировок, никуда не ходят, что в приоритете только спорт. Но я не такой человек просто. Всегда куда-то выбирался — с друзьями в кафе, в какой-нибудь музей, на выставку. То есть в моей жизни всегда что-то было, помимо спорта. Для меня это важно, — приводит слова Кондарюка RT.

19-летний Кондратюк — олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призер чемпионата России (2021).