Марк Кондратюк отказался отвечать на вопрос о поцелуе Медведевой и Милохина
15:13
Российский фигурист Марк Кондратюк не стал комментировать то, что Евгения Медведева и блогер Данил Милохин несколько раз поцеловались на шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
— Сначала было волнительно, а потом... неволнительно (смеется). Эмоций особо никаких особых. Лидирую? Непредсказуемо все, может закончиться совсем иначе. На «Гран-при» было тяжелее, чем здесь. Может, не было опыта таких международных.
— Как вы относитесь к хайпу?
— Дурацкий вопрос, можно не отвечать?
— А вопросы про Медведеву не достали?
— Не достали.
— Ну тогда так: как прокомментируете поцелуй Медведевой и Милохина в «Ледниковом периоде»?
— А можно не комментировать? (Улыбается.)
Кондратюк набрал 97,78 балла в короткой программе на чемпионате России.
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