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Марк Кондратюк отказался отвечать на вопрос о поцелуе Медведевой и Милохина

15:13
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Российский фигурист Марк Кондратюк не стал комментировать то, что Евгения Медведева и блогер Данил Милохин несколько раз поцеловались на шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

— Сначала было волнительно, а потом... неволнительно (смеется). Эмоций особо никаких особых. Лидирую? Непредсказуемо все, может закончиться совсем иначе. На «Гран-при» было тяжелее, чем здесь. Может, не было опыта таких международных.

— Как вы относитесь к хайпу?

— Дурацкий вопрос, можно не отвечать?

— А вопросы про Медведеву не достали?

— Не достали.

— Ну тогда так: как прокомментируете поцелуй Медведевой и Милохина в «Ледниковом периоде»?

— А можно не комментировать? (Улыбается.)

Кондратюк набрал 97,78 балла в короткой программе на чемпионате России.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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