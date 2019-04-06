Мария Сотскова перешла в группу Светланы Соколовской

Российская фигуристка Мария Сотскова перейдет в группу Светланы Соколовской, сообщает "РИА Новости". Последние три года она тренировалась под руководством Елены Буяновой.

"Мы с Машей пришли к выводу, что наши рабочие отношения исчерпали себя, исчезло взаимопонимание. В этом случае просто нет смысла продолжать совместную работу, – сказала Буянова. – Маша приняла решение перейти к тренеру нашего же клуба Светлане Соколовской. Я же искренне ей желаю добиться под руководством нового тренера более высоких результатов, чем те, что были достигнуты за время нашей совместной работы".

С Буяновой Сотскова дважды за три года становилась призером чемпионата России. В сезоне-2017/18 фигуристка два раза становилась второй на этапах "Гран-при", выиграла серебро в Финале серии и завоевала право выступить во всех главных стартах, включая Олимпийские игры в Пхенчхане, где заняла восьмое место. В прошедшем сезоне фигуристка осталась только 16-й на чемпионате России.