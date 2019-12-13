Мария Бутырская: «Загитова повела себя красиво и достойно»

Олимпийская чемпионка 1999 года Мария Бутырская выразила мнение, что российская фигуристка Алина Загитова приняла правильное решение, приостановив карьеру.

— Алина настолько хорошо себя знает, что приняла очень непростое для себя, но, наверное, правильное решение. Наверняка ей сейчас тоже не очень радостно. Но она поступила открыто и честно по отношению к болельщикам, которые так ее любят, — приводит слова Бутырской RT.

Алина уникальна, и она уже столько всего себе и нам доказала, причем за короткое время. Она была лучшей фигуристкой в мире, и после этого ей, конечно, уже не хочется быть не первой. Она чувствует это. Она повела себя красиво и достойно, не дала никому зацепиться за какую-то сенсацию — обо всем рассказала сама.

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