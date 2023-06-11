Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:25

Бутырская — о решении ISU продлить отстранение россиян: «Будем как-то выкручиваться»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала «СЭ» решение Международного союза конькобежцев оставить в силе отстранение россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой.

«Новость не из приятных, потому что многие все-таки надеялись, что ISU вернет наших спортсменов на международные соревнования. У фигуристов очень короткая спортивная жизнь, поэтому жалко, что ребята пропускают, возможно, лучшие годы своей международной карьеры. Тем не менее, прошедший сезон все равно был интересным. Уверена, что наша Федерация будет продолжать поддерживать и стимулировать наших спортсменов. Важно, чтобы был стимул, ради чего кататься. Будем как-то выкручиваться. Не очень многим хочется видеть наших спортсменов на международных соревнованиях, потому медалей для других не останется», — сказала Бутырская «СЭ».

Сегодня, 11 июня, ISU оставил в силе отстранение россиян от международных соревнований.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации.

Весной 2023 года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Фигурное катание
Мария Бутырская
Читайте также
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лакерник заявил, что его не удивляет решение ISU продлить отстранение российских спортсменов

Бестьмьянова считает ожидаемым решение ISU продлить отстранение российских спортсменов
Новости
RSS RSS
Все новости