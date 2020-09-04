ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Мария Бутырская: «У Медведевой есть все необходимое для того, чтобы построить долгую карьеру»

15:02
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в интервью «СЭ» поделилась мнением о перспективах Евгении Медведевой еще долго выступать на высоком уровне.

— Про Женю и так можно сказать много хорошего, — сказала Мария Бутырская «СЭ». — Она очень много сделала для фигурного катания. Надеюсь, что она еще долго будет радовать нас своими выступлениями. У нее есть все необходимое для того, чтобы построить долгую карьеру.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира (20016, 2017), двукратный серебряный призер Олимпийских игр-2018. В сезоне-2019/20 20-летняя фигуристка не смогла отобраться в финал «Гран-при». В декабре 2019-го Медведева выступила на чемпионате России в Красноярске, на котором после короткой программы расположилась на промежуточном пятом месте с 71,08 баллами, но из-за повреждения ботинка на тренировке перед короткой программой было принято решение сняться с произвольной программы. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Бутырской читайте — здесь.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир