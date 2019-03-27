Мария Бутырская: "Тутберидзе и Медведева не станут подружками, но в душе они должны простить друг друга"

Чемпионка мира-1999 по фигурному катанию Мария Бутырская заявила, что российский тренер Этери Тутберидзе и ее бывшая подопечная Евгения Медведева должны простить друг друга.

- Тутберидзе и Медведева, наверное, не станут подружками, но в душе они должны друг друга простить, - приводит слова Бутырской "Спорт день за днем". - Им будет легче. Затаить обиду, злость – это как-то неправильно. Нормальные люди так не поступают.

Напомним, Медведева занималась в группе Тутберидзе до мая 2018 года. Под ее руководством она дважды становилась чемпионкой мира, а также выиграла два серебра на Олимпиаде-2018. В настоящее время 19-летняя Медведева тренируется у канадца Брайана Орсера.

Медведева завоевала бронзу на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме. Золото и серебро досталось подопечным Тутберидзе: Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.

Все о фигурном катании - здесь