Мария Бутырская – о Медведевой на ЧМ : "На мой взгляд, Туктамышева больше заслужила места в заявке"

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская прокомментировала "СЭ" решение тренерского совета включить Евгению Медведеву в основной состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 19 по 24 марта в японской Сайтаме.

Помимо Медведевой в основе женской команды оказались Алина Загитова и Софья Самодурова, две запасных спортсменки – Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

– Вопрос ведь был поставлен так: кто выиграет на Кубке России, тот и поедет на ЧМ. В принципе, спортивный принцип был соблюден, и Медведева, как победитель национального кубка, едет на чемпионат, – сказала Бутырская. – Тем не менее, если бы я решала судьбы спортсменок… Ну, упала Лиза Туктамышева на тройном акселе в короткой программе, но она очень неплохо выступила в произвольной, с хорошим акселем. Да, чуть-чуть в каскаде, в тройном тулупе недокрутила, но показала, что она вновь в форме и готова кататься на чемпионате мира. Предыдущий этапа сезона Туктамышева провела здорово, а после своей болезни сделала все возможное, чтобы доказать, что она в принципе готова бороться за медали на мировом первенстве. Женя Медведева – в любом случае молодец, весь сезон боролась до последнего, что-то не получалось, но в итоге она выполнила задачу и отобралась на ЧМ. И все же, на мой взгляд, Туктамышева заслужила этот чемпионат гораздо больше, доказывая это от соревнования к соревнованию. Каждый человек может травмироваться, та же Медведева пропускала чемпионат страны в год Олимпиады, но ее же взяли в Корею, ни у кого вопросов не было. Почему к Лизе, к человеку, который был в обойме на всех соревнованиях до чемпионата России, другое отношение?

– Таково решение тренерского совета и исполкома.

– Очень больно за Лизу. Она как никто заслужила место в заявке на ЧМ. У нас все девочки молодцы, Соня Самодурова тоже чисто и стабильно катается, но надо понимать, что Туктамышева каждый раз рискует, выходя и прыгая тройной аксель. Она может выбросить этот прыжок из программы, но кто тогда будет бороться с Рикой Кихирой, которая тоже прыгает этот аксель? Я не понимаю.

– Туктамышева будет на ЧМ запасной…

– Я столько лет была в роли запасной… Готовишься-готовишься, а потом тебе говорят: "Спасибо, до свидания". Пусть Лиза переживет эту боль, у нее еще есть время, пусть в следующем сезоне покажет, кто есть кто. Я искренне переживаю за Туктамышеву, она у нас такая единственная. (Иван Торопцев)​