Мария Бутырская: "Если Рика допустит ошибки, то при чистых прокатах Загитова может с ней бороться"

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская считает, что японка Рика Кихира станет чемпионкой мира при идеальном прокате. По мнению первой в истории России чемпионки мира в женском одиночном катании, у россиянки Алины Загитовой будут шансы на золото, если она избежит ошибок.

– Конечно, японки, и особенно Рика Кихира, которая сейчас первый номер сборной, хорошо подготовились к домашнему чемпионату, – цитируют "Известия" Бутырскую. – При идеальном прокате Кихира станет чемпионкой мира без вопросов. Если Рика исполнит тройной аксель и в короткой, и в произвольной программах, то ее не догнать. Если она допустит ошибки, то при чистых прокатах Загитова может с ней бороться.

Не нужно забывать, что всё происходит в Японии, а родные стены всегда помогают – на сегодняшний момент это определяющий фактор. Одно дело – если бы соревнования проходили в России. Но в Японии будет гораздо тяжелее. Однако, в любом случае, все старты, проходящие до чемпионата мира: первенство Европы, России, этапы Гран-при – это подготовка. Самое главное, прийти в форму и показать лучший прокат на чемпионате мира. Будем надеяться, что все предыдущие выступления Загитовой были лишь тренировочным процессом, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Надеюсь, сейчас Алина избежит ошибок и будет достойно выглядеть.