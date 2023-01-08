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Сегодня, 10:00

Маринин объяснил причину неудач Трусовой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский фигурист и телекомментатор Максим Маринин в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах Александры Трусовой.

— Извините за некорректный вопрос, но стоит Трусовой вообще продолжать? И по физическому состоянию вопросы, и вокруг нее становится больше неспортивных моментов.

— Если говорить о Саше Трусовой, то ее талант феноменален. Это как большой алмаз. Но для того чтобы выделить все грани, нужно время, нужно доверие к тому, кто взялся за работу явить миру великолепный бриллиант. И Саша сама знает, что намного способнее всех остальных. Не знаю, как скоро кто-то сможет повторить подобное, что показала Саша на Олимпиаде. Это выдающееся достижение в техническом плане.

И когда такой талант не находит подтверждения в титулах, то, конечно, возникают вопросы в голове: «Почему так? В чем причина?» Сашино катание — это яркие вспышки, которые все помнят и ценят, но, на мой взгляд, чтобы побеждать на самых высоких турнирах, спортсмен должен быть предсказуем и управляем. Тренер не может сыграть в рулетку на удачу на таком уровне. Снова оговорюсь, что высказываю мое мнение, то, что я наблюдаю со стороны. Может, я и неправ.

Но отсутствие золотых медалей не делает ее менее популярной. У Саши масса поклонников, ее любят и ценят. Вопрос в личном удовлетворении и амбициях. Многое зависит от самой Саши — чего она хочет от фигурного катания, — сказал Маринин.

Камила Валиева. «Валиева все время смеется? У нее нет причин для грусти, ей горевать, что ли?» Маринин — о наших одиночницах и катании в минус 20

Фигурное катание
Александра Трусова
Максим Маринин
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