Марина Зуева: «Ни в США, ни в Канаде контрольные прокаты фигуристов не проводятся при зрителях»

Тренер и постановщик Марина Зуева, под руководством которой с этого сезона работают вице-чемпионы мира в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов, отметила, что контрольные прокаты фигуристов при зрителях проводятся только в России.

— В других странах контрольные прокаты фигуристов проходят только в присутствии технических специалистов, — рассказала Зуева. Даже в США и Канаде. Но такая открытость это гениально, поддержка зрителей, первый прокат на публике почти в условиях соревнований, это стресс, ответственность. Плюс полный зал дает совсем другую энергию. (Екатерина Беспалова)