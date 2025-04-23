Мама юной фигуристки из Новосибирска заявила о домогательствах тренера

Мама юной фигуристки Дарьи Антоновой Татьяна сообщила, что тренер по фигурному катанию из Новосибирска Константин Медовиков неоднократно сексуально домогался ее 12-летней дочери.

«Лез под майку, целовал в губы, трогал за грудь. Один раз за грудь укусил», — цитирует Татьяну Антонову РИА Новости.

По словам мамы спортсменки, ключевой инцидент произошел на всероссийских соревнованиях «Красноярские узоры», когда в зоне объявления оценок Kiss&Cry тренер прижал фигуристку к себе, дважды коснувшись области груди. Этот момент попал в официальную трансляцию соревнований.

После рассказа дочери о неподобающем поведении специалиста Татьяна перевела дочь к другому тренеру, уведомив Федерацию фигурного катания на коньках Новосибирской области о причинах перевода. Позднее Медовиков потребовал вернуть фигуристку к нему в группу и пригрозил наложением санкций на спортсменку, однако семья девочки отказалась выполнять его требования.

Татьяна Антонова обратилась с заявлением в правоохранительные органы по факту сексуальных домогательств со стороны тренера к ее дочери.