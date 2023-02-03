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Сегодня, 19:36

Мама Щербаковой опровергла информацию, что фигуристка не выиграла премию ISU

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Юлия Щербакова, мама олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой, отреагировала на новость о том, что фигуристка не выиграла премию Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации «Самый ценный фигурист».

«Мы об этом не в курсе», — приводит слова Щербаковой Metaratings.ru.

Фигуристка попала в шорт-лист номинации «Самый ценный фигурист года», а также стала единственной россиянкой, которая номинирована на премию ISU Skating Awards во всех категориях.

Победители премии будут объявлены 5 февраля на церемонии в Цюрихе.

Источник: https://metaratings.ru/news/mama-sherbakovoi-oprovergla-informaciyu-chto-figuristka-ne-vyigrala-premiyu-isu-225024/
Фигурное катание
Анна Щербакова
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