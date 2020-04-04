«Мама решила вспомнить, как растягивала Алину в детстве». Трогательное фото с Загитовой

Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой, показал, как спортсменка тренируется во время самоизоляции из-за коронавируса.

На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором его супруга помогает дочери делать растяжку.

— Мама решила вспомнить, как растягивала Алину в детстве, — написал Загитов под публикацией.

Напомним, в конце марта стало известно, что Загитова покинула Москву и отправилась домой на время карантина. С 21 марта группа Этери Тутберидзе ушла на карантин в связи с закрытием спортивных школ по всей Москве.