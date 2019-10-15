Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова в видеоинтервью Первому каналу отметила, что настроена бороться дальше и продолжать карьеру.

— Мне мама иногда предлагает: «Давай закончим, давай закончим», а я отвечаю — нет, — рассказала Самодурова. — Будет сложно, но надо работать и выступать не хуже, чем в прошлом сезоне. Я уверена в себе, у меня все получится.

Ближайший старт фигуристки — турнир серии «челленджер» в Минске, который пройдет с 18 по 20 октября. Официально Самодурова начнет сезон на четвертом этапе «Гран-при» — в Китае, который пройдет с 8 по 10 ноября.